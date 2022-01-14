Николай Любимов отчитался об успехах рязанских предпринимателей на всероссийском форуме

Мероприятие состоялось в пятницу, 14 января, в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр».

Губернатор Николай Любимов поучаствовал во всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Мероприятие состоялось в пятницу, 14 января, в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр».

На пленарном заседании специалисты обсудили актуальные вопросы развития предпринимательства, включая семейные компании, взаимодействия власти и бизнеса, комплексной и системной поддержки МСП, законодательные новшества, позитивный опыт регионов в данном направлении.

Участников заседания поприветствовал премьер-министр Михаил Мишустин. Он обозначил приоритеты работы по развитию малого и среднего бизнеса, основные меры государственной поддержки, в том числе цифровые. Модератором мероприятия выступил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Губернатор Николай Любимов, отвечая на вопрос о том, какие усилия предпринимаются в Рязанской области для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, сказал: «Вопрос развития МСП у нас в регионе, в том числе семейного бизнеса, — это вопрос номер один. Стратегия долгосрочного развития региона, которую мы приняли в обновлённом варианте в конце прошлого года, это всецело демонстрирует. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса признано одним из стратегических приоритетов».

По словам главы региона, за последние два года уже достаточно много было сделано. В частности, Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по уровню поддержки МСП. «Активное и комплексное продвижение мер поддержки бизнеса помогло нам в целом удержать экономику региона», — отметил Николай Любимов, добавив, что такая практика показала свою высокую эффективность, в том числе в развитии экспорта. Меры поддержки, расширение числа их получателей, в том числе в среде малого и среднего предпринимательства, вывели регион только за последний год на увеличение объемов экспорта в 2,5 раза. Губернатор подчеркнул, что более 70% предприятий-участников шоу-румов с продукцией рязанского производства — это малые и средние компании. Такие новые форматы продвижения экспорта уже успешно были внедрены в Алмате и Ташкенте. В феврале 2022 года планируется открыть очередной рязанский шоу-рум в Ереване.

Николай Любимов отметил, что в регионе активно реализуется кластерная политика. «Сейчас у нас уже восемь разноотраслевых кластерных объединений, в них входит около 130 предприятий, более две трети из которых — это МСП, — сказал Губернатор. — Кластерные связи реально позволяют не только выживать, но и развиваться малому бизнесу». В качестве примера Николай Любимов привел кластер детских и потребительских товаров с проектом по выпуску детских автокресел. Он вошел в топ-5 по России в части производства детских товаров. «Каждое четвёртое детское авто-кресло выпускается в Рязани. И это тоже проект МСП», — уточнил глава региона.

Губернатор также заявил, что ставка в развитии малого и среднего предпринимательства сделана на создание инфраструктуры технопарков и предоставление бизнесу помещений на льготных условиях. Запрос со стороны бизнеса на такую форму поддержки большой. В конце прошлого года в регионе запустили сразу три проекта по созданию технопарков. Для перспективных стартап-проектов инновационной направленности помещения предоставят бесплатно. «Для этой категории МСП региональное министерство промышленности и экономического развития разрабатывает дополнительный пакет мер поддержки. Буквально через неделю он будет представлен», — сообщил Николай Любимов.

Губернатор посетил выставку форума «Ярмарка семейного бизнеса», где представлены успешные практики. Он осмотрел экспозицию вместе с министром промышленности и экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым и президентом Рязанской ТПП Татьяной Гусевой.