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На семи улицах рязанской Горрощи отключили холодную воду
Объявление опубликовал сайт «Водоканала».

На семи улицах рязанской Горрощи в пятницу, 14 января, отключили холодную воду. Объявление опубликовано на сайте «Водоканала».

До 11:00 ресурса не будет в домах №№ 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к, 1л, 1н по улице Березовой.

До 16:00 без воды остались:

  • улица Гайдара, дома №№ 2а, 2б;
  • улица Корнилова, дома №№ 2а, 2б, 2в;
  • улица Кутузова, дома №№ 1 — 63 (нечетная сторона), 2 — 62 (четная сторона);
  • улица Нахимова, дома №№ 2а, 2б;
  • улица Ушакова, дома №№ 2а, 2б;
  • улица Черновицкая, дом № 32 корпус 2.

Подвоз технической воды организовали по адресу: улица Черновицкая, дом № 32, корпус 2.