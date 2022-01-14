На семи улицах Горрощи 17 января отключат холодную воду

Техническую воду будут подвозить во двор дома № 32 корпус 2 по улице Черновицкой.

На семи улицах Горрощи 17 января отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 17 января, с 09:30 до 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Гайдара, дома №№ 2-а, 2-б;

улица Корнилова, дома №№ 2-а, 2-б, 2-в;

улица Кутузова, дома с 1 по 63 (нечетная сторона), с 2 по 62 (четная сторона);

улица Нахимова, дома №№ 2-а, 2-б;

улица Ушакова, дома №№ 2-а, 2-б;

улица Черновицкая, дом № 32 корпус 2.

Техническую воду будут подвозить во двор дома № 32 корпус 2 по улице Черновицкой.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.