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На семи улицах Горрощи 17 января отключат холодную воду
Техническую воду будут подвозить во двор дома № 32 корпус 2 по улице Черновицкой.

На семи улицах Горрощи 17 января отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 17 января, с 09:30 до 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гайдара, дома №№ 2-а, 2-б;
  • улица Корнилова, дома №№ 2-а, 2-б, 2-в;
  • улица Кутузова, дома с 1 по 63 (нечетная сторона), с 2 по 62 (четная сторона);
  • улица Нахимова, дома №№ 2-а, 2-б;
  • улица Ушакова, дома №№ 2-а, 2-б;
  • улица Черновицкая, дом № 32 корпус 2.

Техническую воду будут подвозить во двор дома № 32 корпус 2 по улице Черновицкой.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.