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На рязанской трассе произошли две аварии с участием грузовиков
ДТП случились в четверг, 13 января, на трассе Р-124 «Шацк — Касимов».

На рязанской трассе произошли две аварии с участием грузовиков. Об этом сообщило издательство «Пресса».

ДТП случились в четверг, 13 января, на трассе Р-124 «Шацк — Касимов».

Первая авария произошла около села Свищево. По словам механизатора Сасовского ДРСУ Сергея Роганова, участвовавшего в ликвидации последствий, водитель Scania не справился с управлением, съехал на обочину и оказался в снегу. «Ближе к полудню 14 января машину из снегового плена вызволяли два трактора», — отметил Роганов.

Второе ДТП случилось около села Гавриловское Сасовского района. Грузовик DAF ехал в сторону райцентра. При перестроении водитель не справился с управлением и врезался в железное ограждение трубопереезда. Сергей Роганов отметил, что автомобиль затруднил движение по дороге.

Отмечается, что водители обеих машин не пострадали.