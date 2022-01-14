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Мэр Москвы предупредил о росте числа новых случаев заболевших коронавирусом
Он отметил, что число тяжелых случаев не растет, как и число госпитализаций. Мэр Москвы предупредил, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым нужным быть осторожными и оградить себя от излишних контактов.

В субботу, 15 января, число заболевших коронавирусом вырастет до 6-7 тысяч. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает Life. По его словам, штамм «омикрон» начинает доминировать над другими штаммами, из-за чего в ближайшие дни ожидается большой рост заболеваемости.

«Завтра мы увидим официальные данные, рост заболеваемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом», — сказал Собянин. Он отметил, что число тяжелых случаев не растет, как и число госпитализаций. Мэр Москвы предупредил, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым нужным быть осторожными и оградить себя от излишних контактов.