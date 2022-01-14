Любимов продлил режим самоизоляции в Рязанской области до 27 января
Режим самоизоляции обязаны соблюдать заболевшие коронавирусом и с подозрением на него, а также те, кто контактировал с зараженными.
Режим самоизоляции в Рязанской области продлили до 27 января. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в пятницу, 14 января.
Режим самоизоляции обязаны соблюдать заболевшие коронавирусом и с подозрением на него, а также те, кто контактировал с зараженными. Кроме того, запрет касается граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались.