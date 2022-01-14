\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
-4°
Вск, 16
-6°
ЦБ USD 75.77 1.2 15/01
ЦБ EUR 86.89 1.43 15/01
Нал. USD 75.50 / 77.50 17:34
Нал. EUR 86.68 / 88.70 15:38
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
5 часов назад
1 698
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
6 030
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
9 069
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
23 569
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов пообещал поддержку «семейным» предприятиям

Губернатор Николай Любимов назвал полезным участие делегации Рязанской области в форуме форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!». Об этом он сообщил журналистам по итогам мероприятия в пятницу, 14 января, сообщило облправительство.

Глава региона отметил, что участие поможет дальнейшей работе по развитию и поддержке семейного предпринимательства в регионе.

«На этой площадке мы стараемся подчерпнуть уникальные, новые, инновационные формы поддержки для семейных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Это возможность обменяться лучшим опытом работы с коллегами из других регионов, обсудить важнейшие вопросы с представителями федеральных органов власти, — сказал Николай Любимов. — Вместе с тем, уверен, что сотрудники Рязанской торгово-промышленной палаты, министерства промышленности и экономического развития области привезут ряд идей для наших предпринимателей в плане развития бизнеса».

Губернатор выделил широкий круг перспектив для семейного предпринимательства. «Абсолютно точно и подтверждено на практике: в любой сфере семейный бизнес может успешно развиваться. Здесь границ нет, и в Рязанской области это именно так. Семейный бизнес сегодня — практически две третьих малых предприятий в стране и такая же ситуация у нас в регионе. Конечно же, когда человек занимается бизнесом, ему хочется опереться на родных людей и такие узы внутри бизнеса делают его намного крепче. Соответственно выживаемость и возможность развития таких компаний тоже выше, — подчеркнул Николай Любимов. — Поэтому мы будем обязательно поощрять семейный бизнес абсолютно в любых сферах. Сейчас есть более серьезные формы поддержки, новые, которые мы в прошлом году апробировали в Рязанской области, как пилот. Это, в частности, социальный контракт. Для семейных компаний он подойдет как нельзя лучше». Глава региона отметил важность того, чтобы предприниматели активно пользовались всеми возможными мерами, обращались к инфраструктуре поддержки бизнеса, созданной в Рязанской области.