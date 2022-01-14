Любимов пообещал поддержку «семейным» предприятиям

Губернатор Николай Любимов назвал полезным участие делегации Рязанской области в форуме форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!». Об этом он сообщил журналистам по итогам мероприятия в пятницу, 14 января, сообщило облправительство.

Глава региона отметил, что участие поможет дальнейшей работе по развитию и поддержке семейного предпринимательства в регионе.

«На этой площадке мы стараемся подчерпнуть уникальные, новые, инновационные формы поддержки для семейных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Это возможность обменяться лучшим опытом работы с коллегами из других регионов, обсудить важнейшие вопросы с представителями федеральных органов власти, — сказал Николай Любимов. — Вместе с тем, уверен, что сотрудники Рязанской торгово-промышленной палаты, министерства промышленности и экономического развития области привезут ряд идей для наших предпринимателей в плане развития бизнеса».

Губернатор выделил широкий круг перспектив для семейного предпринимательства. «Абсолютно точно и подтверждено на практике: в любой сфере семейный бизнес может успешно развиваться. Здесь границ нет, и в Рязанской области это именно так. Семейный бизнес сегодня — практически две третьих малых предприятий в стране и такая же ситуация у нас в регионе. Конечно же, когда человек занимается бизнесом, ему хочется опереться на родных людей и такие узы внутри бизнеса делают его намного крепче. Соответственно выживаемость и возможность развития таких компаний тоже выше, — подчеркнул Николай Любимов. — Поэтому мы будем обязательно поощрять семейный бизнес абсолютно в любых сферах. Сейчас есть более серьезные формы поддержки, новые, которые мы в прошлом году апробировали в Рязанской области, как пилот. Это, в частности, социальный контракт. Для семейных компаний он подойдет как нельзя лучше». Глава региона отметил важность того, чтобы предприниматели активно пользовались всеми возможными мерами, обращались к инфраструктуре поддержки бизнеса, созданной в Рязанской области.