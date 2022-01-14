Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 января

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском цирке 15 и 16 января пройдут заключительные представления шоу «Подарок на Рождество» — многожанровой феерии по мотивам рождественской сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана с музыкой Чайковского. В преддверии крещения в Рязанском дворце молодежи пройдет сказка «Раз в Крещенский вечерок». В концертном зале Рязанской филармонии 15 января состоится концерт Вадима Эйленкринга и группы Eilenkrig Crew с участием Рязанского Губернаторского Симфонического Оркестра. В клубе Fabrika 15 января состоится сольный концерт группы Zero People — сайд-проекта участников культовой группы Animal ДжаZ. А 16 января на сцену клуба Fabrika выйдет стендап-комик Александр Малой.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».