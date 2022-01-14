Из рязанской ОКБ выписали пострадавшую в ДТП с автобусом под Скопином

Пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии. Ее повреждения в сумме дали сложный клинический случай.

Из рязанской ОКБ выписали женщину, пострадавшую в ДТП с автобусом в Скопинском районе. Об этом сообщил на странице «ВКонтакте» главврач Андрей Карпунин.

Пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии. Ее повреждения в сумме дали сложный клинический случай.

«Для спасения пациентки в нашей больнице выполнили операцию, провели интенсивную терапию критического состояния и этап ранней реабилитации», — написал Карпунин.

Пациентка отправилась в родной город. В больнице остались еще двое пострадавших в аварии.

Напомним, в ДТП погибли пять человек.