Из рязанской ОКБ выписали пострадавшую в ДТП с автобусом под Скопином
Пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии. Ее повреждения в сумме дали сложный клинический случай.
Из рязанской ОКБ выписали женщину, пострадавшую в ДТП с автобусом в Скопинском районе. Об этом
Пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии. Ее повреждения в сумме дали сложный клинический случай.
«Для спасения пациентки в нашей больнице выполнили операцию, провели интенсивную терапию критического состояния и этап ранней реабилитации», — написал Карпунин.
Пациентка отправилась в родной город. В больнице остались еще двое пострадавших в аварии.
Напомним, в ДТП погибли пять человек.