Инфекционист Минздрава заявил, что измерять антитела к ковиду — пустое занятие

Он отметил, что прививку стоит делать исходя из рекомендаций Минздрава один раз в полгода.

Инфекционист Минздрава заявил, что измерять антитела к ковиду — пустое занятие. Об этом пишет РБК.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал в интервью РБК, что принимать решение о вакцинации на основании измерения антител не научно, это пустое занятие.

Он отметил, что прививку стоит делать исходя из рекомендаций Минздрава один раз в полгода.