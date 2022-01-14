Глава центра имени Гамалеи рассказал о перенесенном «омикроне»

Александр Гинцбург отметил, что заболевание прошло для него бессимптомно.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург перенес «омикрон». Об этом ученый рассказал РИА Новости .

При этом он отметил, что он перенес заболевание бессимптомно. В частности, Гинцбург связывает это с тем, что он привит «Гам-КОВИД-Вак».

«Те, кто привит „Спутником“, скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом „омикрон“, и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на „омикроне“. Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к „омикрону“ после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — сказал глава центра.