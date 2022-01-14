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14-летнему подростку из Скопина требуются деньги для операции на позвоночнике
Мальчик растет в многодетной семье, для срочной операции на позвоночнике ему требуется более 700 тысяч рублей.

14-летнему подростку из Скопина требуются деньги для операции на позвоночнике. Об этом пишет «Коммерсант».

Женя Зудилин более пяти лет носит жесткий корсет для поддержания спины и уменьшения боли. В детстве ему поставили диагноз — тяжелый кифосколиоз.

До второго класса болезнь не прогрессировала. Потом мальчик заметно подрос, его направили на обследование в Москву. В национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии подтвердили, что болезнь прогрессирует и сказали, что необходима операция.

26 октября 2020 года Женя упал с лестницы на детской площадке и сломал шейку бедра. После этого его состояние ухудшилось: два месяца он пролежал в гипсе на вытяжке, а потом полгода учился ходить на костылях.

За время лечения спину заметно перекосило, правая нога стала короче левой на 1,5 сантиметра, на рентгене заметили компрессионный перелом позвоночника.

«Я как ежик, только наизнанку, у меня иголки внутрь растут», — рассказал Женя о своей болезни.

Мальчик растет в многодетной семье, для срочной операции на позвоночнике ему требуется более 700 тысяч рублей.

Перевести деньги можно на сайте благотворительного фонда Русфонд.

Фото «Коммерсант»