Вакцина от COVID-19 для подростков поступит на следующей неделе

Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

Вакцина против коронавируса «Спутник М» может поступить в оборот на следующей неделе. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург, пишет РИА Новости .

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — сообщил микробиолог.

Ранее сообщалось, что Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М». Она предназначена для подростков 12-17 лет.