В Сасове полицейские задержали 39-летнего пьяного водителя

Инцидент произошел на улице Пушкина.

В Сасове полицейские задержали 39-летнего пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Инцидент произошел на улице Пушкина.

Сотрудники ДПС попросили остановиться водителя Lada Largus. При общении полицейские увидели у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Ему предложили пройти освидетельствование. По его результатам у мужчины обнаружили 0,199 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления автомобилем. На него составили административный протокол.

Всего за сутки представители ГАИ выявили и пресекли пять случаев пьяного вождения.