В Сасове полицейские задержали 39-летнего пьяного водителя
Инцидент произошел на улице Пушкина.
В Сасове полицейские задержали 39-летнего пьяного водителя. Об этом сообщила
Инцидент произошел на улице Пушкина.
Сотрудники ДПС попросили остановиться водителя Lada Largus. При общении полицейские увидели у мужчины признаки алкогольного опьянения.
Ему предложили пройти освидетельствование. По его результатам у мужчины обнаружили 0,199 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Водителя отстранили от управления автомобилем. На него составили административный протокол.
Всего за сутки представители ГАИ выявили и пресекли пять случаев пьяного вождения.