В Сапожке у мужчины изъяли из гаража обрез снайперской винтовки

По словам мужчины, обрез он обнаружил несколько лет назад на свалке. Он лежал в деревянном ящике. Вместо того, чтобы сдать оружие в полицию, мужчина поместил его в шкаф в гараже и незаконно хранил.

В Сапожке у мужчины изъяли из гаража обрез снайперской винтовки. Об этом в четверг, 13 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники установили, что 26-летний местный житель незаконно хранит у себя в гараже обрез снайперской винтовки.

Криминалистическая экспертиза установила, что оружие является винтовкой Токарева — СВТ-38 — времен Великой Отечественной войны. Винтовку изъяли.

По словам мужчины, обрез он обнаружил несколько лет назад на свалке. Он лежал в деревянном ящике. Вместо того, чтобы сдать оружие в полицию, мужчина поместил его в шкаф в гараже и незаконно хранил.

Ранее обвиняемый уже неоднократно был судим за угон автомобилей и вождение в нетрезвом виде.