В Ряжске полицейские задержали безработного мужчину с наркотиком

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Ряжске полицейские задержали безработного мужчину с наркотиком. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в понедельник, 10 января, на улице Строителей. Полицейские остановили молодого человека. По имевшимся у них данным, у ряжца могли находиться запрещенные вещества.

При досмотре у 20-летнего безработного нашли пакетик с белым порошком. По результатам химического анализа, в емкости находилось 0,58 граммов синтетического наркотика. По предварительным данным, ряжец купил вещества через интернет и при помощи тайника-«закладки».