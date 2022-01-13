В Рязанской области за сутки зарегистрировали восемь смертей от коронавируса

Данные на четверг, 13 января, привели в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали восемь смертей от коронавируса. Данные на четверг, 13 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 661.

За сутки коронавирусом заболели 74 человек, всего с начала пандемии — 62 626. За сутки выздоровели 28 жителей региона, всего число вылечившихся достигло 58 154.

В России за сутки выявили 21 155 новых случаев COVID-19. С начала пандемии заболели 10 723 305.

За сутки выздоровели 25 984 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 784 348 человек.

За сутки от коронавируса умерли 740 человек, всего — 319 172.