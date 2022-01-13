В Рязанской области в пятницу ожидаются метель и гололедица

Прогноз погоды на пятницу, 14 января.

В Рязанской области в пятницу, 14 января, ожидаются метель и гололедица. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

Ночью ожидается снег. Днем в Рязанской области возможны осадки: снег, местами сильный, мокрый снег. Местами — метель, гололед, налипание мокрого снега. Ожидается гололедица и снежные заносы.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, со скоростью 6-11 м/c. Местами возможны порывы 13-18 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью — от -16 до -11 градусов. Днем — от -5 до 0 градусов.