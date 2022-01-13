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В Рязанской области появится новый агропромышленный индустриальный парк
Площадка появится в Александро-Невском районе.

В Рязанской области появится новый агропромышленный индустриальный парк. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития региона.

Инвестиционная площадка появится в Александро-Невском районе. По данным специалистов корпорации, территория парка займет более 110 га. На ней смогут разместить свои предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

«Глава региона поставил перед нами задачу вывести регион в лидеры по показателям промышленности. Один из ключевых инструментов для достижения этого статуса — расширение сети технопарков, — прокомментировал инвестпроект зампред правительства Артем Никитин в рамках выездного рабочего совещания, которое он провёл сегодня в Александро-Невском районе. — Этот проект придаст мощный импульс развитию муниципального образования, внесёт свой вклад в повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области в целом».

Александро-Невский район расположен в южной части Рязанской области, он граничит с Липецкой и Тамбовской областями. Ведущие отрасли сельскохозяйственного производства на территории муниципалитета представлены растениеводством и животноводством. По оценке специалистов Корпорации, логистические и климатические преимущества этой территории позволят резидентам локализовать свои производства в кратчайшие сроки и с максимальной выгодой.