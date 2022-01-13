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В Рязанской области полицейские помогли спасти задыхающегося младенца
Полицейские посадили маму с ребенком в служебную машину, направилась в Спас-Клепики и связались с экипажем ГИБДД, находящимся неподалеку. Инспекторы ДПС помогли доехать до больницы в непростых погодных условиях.

В Клепиковском районе Рязанской области полицейские помогли доставить задыхающегося ребенка до больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Местная жительница пришла в пункт полиции с младенцем на руках и сообщила, что ему нужна экстренная медпомощь.

«Он задыхается, теряет сознание, не может дышать и хрипит, а скорая помощь по каким-то причинам к этому моменту приехать не смогла», — отметили в УМВД.

Полицейские посадили маму с ребенком в служебную машину, направилась в Спас-Клепики и связались с экипажем ГИБДД, находящимся неподалеку. Инспекторы ДПС помогли доехать до больницы в непростых погодных условиях.

Сотрудники пересадили женщину и ребенка в патрульный автомобиль. На машине включили спецсигналы, чтобы как можно быстрее преодолеть 20 километров до Клепиковской районной больницы в Спас-Клепиках. По пути в больницу сообщили о том, что везут младенца, нуждающегося в экстренной медицинской помощи.

На входе в медучреждение их встретили и помогли ребенку. Далее на карете скорой младенца отправили в Рязанскую областную детскую больницу.

«Врачи Клепиковской районной больницы отметили, что ребенок был доставлен инспекторами ГИБДД в больницу очень вовремя, промедление могло негативно повлиять на его здоровье, но слаженные и профессиональные действия сотрудников полиции помогли медикам спасти малыша», — отметили в сообщении.