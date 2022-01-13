В Рязани за сутки эвакуировали 15 автомобилей, мешающих уборке снега

По данным Госавтоинспекции, транспортные средства эвакуировали за нарушения ПДД, либо за помехи для проезда спецмашин, убирающих снег.

В Рязани за сутки 15 автомобилей отправились на спецстоянки. Об этом в четверг, 13 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным Госавтоинспекции, транспортные средства эвакуировали за нарушения ПДД, либо за помехи для проезда спецмашин, убирающих снег.

Так, например, с улицы Крупской эвакуировали автомобиль Daewoo Nexia из-за остановки в зоне действия знака «Остановка запрещена». Также машины эвакуировали с улицы Ломоносова, Колхозной, Семинарской и других.

Рязанцев призвали быть бдительными и не мешать проезду снегоуборочных машин.