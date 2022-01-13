\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-16°
Птн, 14
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 74.57 0.04 14/01
ЦБ EUR 85.46 0.79 14/01
Нал. USD 74.70 / 76.70 18:10
Нал. EUR 85.90 / 86.50 18:10
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
5 594
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
8 643
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
23 110
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
11 452
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязань в единый центр вакцинации поступила вакцина «Спутник Лайт»
Рязанцы смогут привиться от коронавируса «Спутником Лайт» в Едином центре вакцинации с пятницы, 14 января.

В Рязань в единый центр вакцинации завезли вакцину «Спутник Лайт». Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Рязанцы смогут привиться от коронавируса «Спутником Лайт» в Едином центре вакцинации с пятницы, 14 января.

Центр принимает с 8 до 20 часов ежедневно, без выходных дней и без предварительной записи.

«В центре работает несколько медицинских организаций, более 20 медицинских работников. За 2 месяца работы вакцинацию здесь прошли свыше 10 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Всего в Рязанской области работают 69 прививочных пунктах. На сегодняшний день в регионе сделали прививку 570 тысяч человек.