В Рязань в единый центр вакцинации поступила вакцина «Спутник Лайт»

Рязанцы смогут привиться от коронавируса «Спутником Лайт» в Едином центре вакцинации с пятницы, 14 января.

В Рязань в единый центр вакцинации завезли вакцину «Спутник Лайт». Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Рязанцы смогут привиться от коронавируса «Спутником Лайт» в Едином центре вакцинации с пятницы, 14 января.

Центр принимает с 8 до 20 часов ежедневно, без выходных дней и без предварительной записи.

«В центре работает несколько медицинских организаций, более 20 медицинских работников. За 2 месяца работы вакцинацию здесь прошли свыше 10 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Всего в Рязанской области работают 69 прививочных пунктах. На сегодняшний день в регионе сделали прививку 570 тысяч человек.