В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19

Рост ожидается в ближайшие недели. По словам специалистов, показатели числа заболевших могут достичь шестизначных цифр.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что из-за штамма «омикрон» в России в ближайшие недели ожидается рост заразившихся коронавирусом. Об этом передает РИА Новости .

По словам Пшеничной, показатели числа заболевших могут достичь шестизначных цифр. Специалист заявила, что инкубационный период нового штамма короче, и уже началась местная передача.

Она отметила, что человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, а симптомы появиться на третий-пятый.

По ее словам, в зарубежных странах ежедневно удваивается число выявляемых случаев, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, показатели в 2-3 раза превышают прошлогодние.