\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-16°
Птн, 14
Сбт, 15
-5°
ЦБ USD 74.53 -0.31 13/01
ЦБ EUR 84.67 -0.21 13/01
Нал. USD 73.50 / 75.40 09:59
Нал. EUR 84.20 / 85.8 09:59
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
5 342
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
8 388
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
22 849
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
11 202
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19
Рост ожидается в ближайшие недели. По словам специалистов, показатели числа заболевших могут достичь шестизначных цифр.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что из-за штамма «омикрон» в России в ближайшие недели ожидается рост заразившихся коронавирусом. Об этом передает РИА Новости.

По словам Пшеничной, показатели числа заболевших могут достичь шестизначных цифр. Специалист заявила, что инкубационный период нового штамма короче, и уже началась местная передача.

Она отметила, что человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, а симптомы появиться на третий-пятый.

По ее словам, в зарубежных странах ежедневно удваивается число выявляемых случаев, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, показатели в 2-3 раза превышают прошлогодние.