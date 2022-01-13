В Обнинске 18-летний парень умер, сделав неудачное сальто

Накануне парень попытался выполнить трюк, соскользнул с турника и ударился грудной клеткой о перила.

В Обнинске 18-летний парень умер, сделав неудачное сальто. Об этом в четверг, 13 января, сообщил telegram-канал 112 .

Накануне парень попытался выполнить трюк, соскользнул с турника и ударился грудной клеткой о перила. Почувствовал боль, он обратился в больницу. Там медики заявили, что внутренние органы целы и отправили парня домой лечиться «кеторолом».

На следующей день парню стало хуже. Его мать вызвала скорую, но парень скончался до того, как приехали врачи. Вскрытие показало, что у мальчика была травма тонкого кишечника и внутрибрюшное кровотечение.