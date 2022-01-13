В Москве в «Президент-Отеле» двое рабочих погибли в шахте лифта
Рабочие занимались ремонтом. Один из них был в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.
В Москве в «Президент-Отеле» двое рабочих погибли после падения кабины лифта. Об этом сообщил
Рабочие занимались ремонтом. Один из них был в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. В МЧС сообщили, кабина лифта рухнула из-за нарушения правил проведения ремонтных работ. Погибшими оказались мужчины 31 года и 32 лет. Прокуратура начала проверку.