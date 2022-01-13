В московской многоэтажке обнаружили мину, пролежавшую в жилище около двух лет

Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в одном из домов по Малому Власьевскому переулку. Местные жители рассказали, что хозяин квартиры умер два года назад. Все это время его родственники не приезжали в жилище.

В московской многоэтажке обнаружили мину, пролежавшую в жилище около двух лет. Об этом в четверг, 13 января, сообщил Life .

Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в одном из домов по Малому Власьевскому переулку. Местные жители рассказали, что хозяин квартиры умер два года назад. Все это время его родственники не приезжали в жилище.

«На самом деле хозяина квартиры, где обнаружили бомбу, не стало давным-давно. Его внука я знаю, он как раз и нашел эту бомбу, спасибо ему, что он хотя бы сообщил об этом в полицию. Я знаю, что этого дедушки уже давно нет. По дате его кончины получается, что эта бомба лежала около двух лет в этой бесхозной квартире», — рассказал мужчина.

Сотрудники МЧС не стали эвакуировать жильцов. Саперы разминировали снаряд прямо в квартире.

Фото Life