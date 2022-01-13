В Курской области мужчину, пытавшегося задушить ребенка, приговорили к девяти годам колонии

Обвиняемый подошел к ее малолетнему ребенку, который находился в одной из комнат дома, схватил рукой его за шею и стал душить.

В Курской области вынесли приговор 24-летнему мужчине, которого признали виновным в покушении на убийство малолетнего. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 12 июня 2021 года ночью. Осужденный в пьяном состоянии приехал домой в село Большое Долженково Октябрьского района Курской области, где живет его знакомая.

Женщины не было на месте, общаться с мужчиной она не захотела. Обвиняемый подошел к ее малолетнему ребенку, который находился в одной из комнат дома, схватил рукой его за шею и стал душить.

Его действия пресекла полиция. Ребенка доставили в больницу.

Приговор суда назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.