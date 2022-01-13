В Кремле оценили возможность введения QR-кодов для подростков

На вопросы журналистов в четверг, 13 января, ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле оценили возможность введения QR-кодов для подростков. На вопросы журналистов в четверг, 13 января, ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил Life .

В настоящее время власти страны готовят новые меры по предотвращению распространения штамма «омикрон». Однако, по словам Пескова, введение QR-кодов для подростков в планы правительства не входили.

«Нет, не рассматривается», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности подобных мер, в том числе для стимулирования вакцинации.