В Красноярске эвакуировали учеников и персонал более 100 школ

По данным краевой антитеррористической комиссии, на электронные почты организаций и учреждений пришли «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма».

Более чем из 100 школ Красноярска эвакуировали учеников и персонал. Об этом в четверг, 13 января, сообщило ТАСС со ссылкой на управление образования города.

«Эвакуировано 111 школ», — отметил представитель ведомства.

По данным краевой антитеррористической комиссии, на электронные почты организаций и учреждений пришли «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма».

«В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений», — указано в сообщении комиссии.