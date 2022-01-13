В Кораблинском районе водителя трактора госпитализировали после ДТП
ДТП произошло примерно в 15:15 у села Кипчаково. 71-летний водитель трактора не справился с управлением и съехал в силосную яму.
В среду, 12 января, в Кораблинском районе трактор МТЗ съехал в силосную яму. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 15:15 у села Кипчаково. 71-летний водитель трактора не справился с управлением и съехал в силосную яму.
Водителя госпитализировали с травмами.
Проводится проверка.