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В Касимове легковушка застряла в сугробе
По словам очевидцев, инцидент учился на парковке возле Касимовского ММЦ.

В Касимове легковушка застряла в сугробе. Видео в четверг, 13 января, опубликовали в telegram-канале «Типичный Касимов».

По словам очевидцев, инцидент случился на парковке возле Касимовского ММЦ. На кадрах видно, как «ВАЗ 2111» забуксовала на дороге из-за большого количества снега.

В комментариях под видео местные жители также сообщили, что подобная ситуация прослеживает в Черемушках.

«Точно такая же картина в Черемушках, около магнита — кб — магнита косметика — Ермолино, там слой снега под которым лед намного больше», — написал местный житель.