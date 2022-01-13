В Дядькове проведут согласованный митинг против строительства моста-дублера через Оку

Изначально местные жители и активисты написали запрос министру транспорта и автомобильных дорог региона Вадиму Решетнику. В обращении они изложили ряд проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта по строительству моста-дублера.

Жители Дядьково планируют выйти на согласованный митинг, чтобы власти пересмотрели проект строительства моста-дублера через Оку. Об этом в четверг, 13 января, они рассказали РЗН.инфо.

Изначально местные жители и активисты написали запрос министру транспорта и автомобильных дорог региона Вадиму Решетнику. В обращении они изложили ряд проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта по строительству моста-дублера.

В обращении говорится, что ежедневно в микрорайоне утром и вечером затруднено движение и прорваться сквозь многочасовые пробки — задача не из легких. По их словам, при реализации проекта — пробки увеличатся в разы.

В представленном плане строительства развязки вдоль многих домов планируется установить шумозащитные щиты, однако это затруднит подъезд к ним и выезд автомобилей и спецтехники (скорой, пожарных машин)

По словам местных жителей, обочина дороги на Дядьково используется как канал для отвода ливневой дождевой воды с территории Дашково-Песочни и уклон на местности большой. В зимний период при расчистки дороги снег сдвигают на обочину. Но при подъезде к новому мосту-дублеру через Оку, обочины не будет.

Также они отметили, что при реализации проекта могут возникнуть проблемы с вывозом ТКО от населения и ухудшится экологическая обстановка.

Жители попросили министра рассмотреть вариант строительства подъездной дороги в соответствии с Генеральным планом Дядьковского сельского поселения и перенести развязку в пойму реки Оки на северный обход.

Ответ на запрос, как сообщила собеседница РЗН. инфо, пока не поступал. Но жители решили не дожидаться его и провести согласованный митинг по поводу изменений размещения подъездной дороги к мосту-дублеру через Оку 29 января. Собраться активисты планируют в 10-11 утра возле дома культуры, где находится администрация сельского поселения.