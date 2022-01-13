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Умерла сотрудница рязанского Минздрава Ирина Кукушкина

Умерла начальница отдела организации оказания медпомощи детям рязанского минздрава Ирина Кукушкина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кукушкина окончила РязГМУ имени Павлова в 1980 году, обучалась в аспирантуре. Она работала на кафедре детских болезней с курсом детской хирургии вуза.

С 1994 года она была заведующей отделением гематологии и онкологии Рязанского филиала НИИ детской гематологии. С 1996 по 2006 годы она заведовала онкогематологическим отделением Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой.

С 2006 года Кукушкина была сотрудницей регионального минздрава.

Врача не стало 12 января. Ей было 65 лет.

«Ирина Петровна Кукушкина была чутким, внимательным и позитивным человеком. Благодаря своим добропорядочным качествам характера, она пользовалась безграничным авторитетом среди коллег и пациентов», — отмечено в некрологе.

Траурная панихида пройдет в пятницу, 14 января, в 10:30 в Скорбященском храме. Соболезнования выразили представители регионального Минздрава.