Сотрудников Рязанской НПК отметили на всероссийском конкурсе профмастерства

Он проходил в Москве в инновационно-образовательном комплексе «Техноград».

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») выступили на Всероссийском конкурсе профмастерства «Лидеры электроэнергетики — 2021». Он проходил в Москве в инновационно-образовательном комплексе «Техноград».

Мероприятие состояло из трех этапов. На них специалисты продемонстрировали знания теории и первой помощи, а также практические навыки. Всего в 22 номинациях участвовали свыше 200 энергетиков.

Рязанский регион представили пять сотрудников РНПК. Артем Пискарев победил в номинации «Дежурный электромонтер». Юлия Дубинина заняла первое место среди «Электромонтеров по ремонту и обслуживанию РЗА». Роман Сенин стал вторым в номинации «Сварщик». В ней же Александр Аксенов оказался на четвертой позиции. Алексей Клиншов получил третье место в номинации «Кабельщик».

Конкурсанты работают в ремонтно-механическом цехе и в цехе электроснабжения Рязанской НПК. Они показывают высокие достижения и результаты на своих рабочих местах, активно участвуют и становятся призерами конкурсов профмастерства разных уровней. Среди них — корпоративный смотр-конкурс «Лучший по профессии».

«Мы гордимся нашими энергетиками и поздравляем их с победой! Каждый из них внес вклад в копилку трудовых достижений завода и его доброго имени. Это очень хороший пример для нашей молодежи, для их мотивации к труду, своему развитию», — сказал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

«Роснефть» уделяет большое внимание повышению престижа рабочих специальностей. Каждый год на предприятиях компании проходит соревнование «Лучший по профессии». Оно является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников. Конкурс помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных специалистов, содействует росту мастерства сотрудников, а также способствует распространению передового опыта, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и ответственности за безаварийную работу.