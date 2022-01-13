Сорокина заявила, что выйдет на уборку снега в Рязани

«Выйдет и руководящий состав. В таких погодных условиях считаю это нормальным. Наверное, это неидеальное управление, но реальное, жизненное решение! В соцсетях видела призыв взять лопату. Возьму. Готова. Не сахарная», — заявила Елена Сорокина

Мэр Рязани Елена Сорокина заявила, что выйдет на уборку снега в Рязани. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Глава горадминистрации в четверг, 13 января, проверила уборку снега в Московском районе. Сорокина осмотрела улицу Мервинскую. Мэр заявила, что дороги там почищены, но поручила расчистить остановки.

Глава горадминистрации отметила, что на улице Крупской расчищены дороги, также остановки и пешеходные переходы. Она поручила управляющей компании «Вишневые сады» убрать въезды во двор дома № 21 корпус 1 по улице Вишневой. Мэр отметила, что с УК связались во время объезда. Специалисты заверили, что проведут грейдирование.

«Извините, но на слово не верим, будем проверять. Уважаемые жители, просьба дать обратную связь по этому адресу, была уборка или нет. А мне доложит управление по делам территории», — написала мэр города.

Она раскритиковала работу подрядчика по Московскому району на улице Новаторов. Сорокина поручила исправить недочеты.

До конца дня, 13 января, глава горадминистрации поручила закончить вывоз снега с Приокского путепровода.

«Улицы Магистральная, Медицинская, Карла Маркса, Октябрьская, Промышленная почищены, ул. Энгельса — нет. Тут явно мешают припаркованные автомобили, но это не отменяет наших претензий к подрядчику», — написала мэр города.

Она отметила, что у дома культуры «Приокский» снег почистили после жалоб горожан.

По словам Сорокиной, проезд на улице Интернациональной, тротуары у перинатального центра и ОКБ чистит «Гранит», а также помогает еще ряд организаций.

«Спасибо! Дорога расчищена, тротуар появился, но сесть в общественный транспорт можно только с проезжей части!» — заявила мэр города.

Как написала глава горадминистрации, на улице Интернациональной после жалоб расчистили участки у нескольких домов. Тем не менее, территория около торгового центра «Кит» осталась непочищенной.

«Территория, примыкающая непосредственно к торговому центру, также не убрана. Директор уверяет, что готов почистить, только дайте трактор. Дали все имеющиеся у нас контакты собственников техники. Должен справиться», — говорится в сообщении. По словам мэра, уборка пройдет 14 января.

Кроме того, рязанцы жаловались на уборку улицы Полевой. Сорокина отметила, что там начали вывозить снег.

«Дворы домов по улице Бирюзова почищены отлично. УК „ЖЭУ 11“ и „ЖЭУ 12“. Вот пример — могут!» — похвалила компании мэр.

По ее словам, сотрудники горадминистрации выйдут на субботники в пятницу, субботу и воскресенье.

«Выйдет и руководящий состав. В таких погодных условиях считаю это нормальным. Наверное, это неидеальное управление, но реальное, жизненное решение! В соцсетях видела призыв взять лопату. Возьму. Готова. Не сахарная», — заявила Елена Сорокина