Скончался пассажир разбившегося под Ижевском вертолета Ми-2
Вертолет Ми-2 разбился 27 декабря в Завьяловском районе. На борту находились два человека — пилот Дамир Гафуров и пассажир Илья Хромов. Пилот успел сообщить о происшествии по радиосвязи, после чего спасатели искали их около девяти часов.
Скончался пассажир разбившегося под Ижевском вертолета Ми-2. Об этом в четверг, 13 января,
Вертолет Ми-2 разбился 27 декабря в Завьяловском районе. На борту находились два человека — пилот Дамир Гафуров и пассажир Илья Хромов. Пилот успел сообщить о происшествии по радиосвязи, после чего спасатели искали их около девяти часов.
Гафурова спасти не удалось, а за жизнь Хромова врачи боролись две недели. У него были множественные переломы и сильное переохлаждение.
Со среды на четверг, 13 января, мужчина скончался не приходя в сознание.
Фото telegram-канала SHOT