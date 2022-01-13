Скончался пассажир разбившегося под Ижевском вертолета Ми-2

Вертолет Ми-2 разбился 27 декабря в Завьяловском районе. На борту находились два человека — пилот Дамир Гафуров и пассажир Илья Хромов. Пилот успел сообщить о происшествии по радиосвязи, после чего спасатели искали их около девяти часов.

Скончался пассажир разбившегося под Ижевском вертолета Ми-2. Об этом в четверг, 13 января, сообщил telegram-канал 112.

Вертолет Ми-2 разбился 27 декабря в Завьяловском районе. На борту находились два человека — пилот Дамир Гафуров и пассажир Илья Хромов. Пилот успел сообщить о происшествии по радиосвязи, после чего спасатели искали их около девяти часов.

Гафурова спасти не удалось, а за жизнь Хромова врачи боролись две недели. У него были множественные переломы и сильное переохлаждение.

Со среды на четверг, 13 января, мужчина скончался не приходя в сознание.

Фото telegram-канала SHOT