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В Удмуртии разбился вертолет Ми-2
На его борту находились два человека. Один из них скончался.

В Удмуртии разбился вертолет Ми-2. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Известно, что информация о жесткой посадке вертолета поступила еще в 14:15 в понедельник, 27 декабря. Экипаж совершал облет нефтепровода.

В течение дня вертолет искали 300 человек и 80 машин. После аварийной посадки пилот вышел на связь. Обнаружить обломки удалось лишь к ночи.

«Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. В настоящее время пилот и пассажир переданы бригадам скорой помощи», — говорится в сообщении.

Однако позже стало известно, что пилот скончался. Пассажир вертолета Ми-2 находится в тяжелом состоянии.

«По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжелое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Фото telegram-канала SHOT