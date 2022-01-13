Семь рязанских улиц в четверг останутся без холодной воды
Отключения произойдут в поселке Южный.
Семь рязанских улиц в четверг, 13 января, останутся без холодной воды. Объявление опубликовали на
C 9:30 до 17:00 ресурс отключат в доме № 37 корпус 2 по улице Щорса.
С 9:30 до 20:00 без воды останутся:
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улица Корнилова, дома №№ 2А, 2Б;
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улица Нахимова дома №№ 2А, 2Б, 2В;
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улица Ушакова, дома №№ 2А, 2Б;
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улица Гайдара, дом № 2А;
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улица Черновицкая, дом № 32 корпус 2;
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улица Кутузова, дома №№ 1 — 63 (нечетная сторона), д. 2 — 62 (четная сторона).
Подвоз технической воды организуют по адресу: улица Черновицая, дом № 32 корпус 2.