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Семь рязанских улиц в четверг останутся без холодной воды
Отключения произойдут в поселке Южный.

Семь рязанских улиц в четверг, 13 января, останутся без холодной воды. Объявление опубликовали на сайте городского «Водоканала».

C 9:30 до 17:00 ресурс отключат в доме № 37 корпус 2 по улице Щорса.

С 9:30 до 20:00 без воды останутся:

  • улица Корнилова, дома №№ 2А, 2Б;

  • улица Нахимова дома №№ 2А, 2Б, 2В;

  • улица Ушакова, дома №№ 2А, 2Б;

  • улица Гайдара, дом № 2А;

  • улица Черновицкая, дом № 32 корпус 2;

  • улица Кутузова, дома №№ 1 — 63 (нечетная сторона), д. 2 — 62 (четная сторона).

Подвоз технической воды организуют по адресу: улица Черновицая, дом № 32 корпус 2.