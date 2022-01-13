Рязанское предприятие продемонстрировало разработки депутату Госдумы

Рязанское научно-производственное предприятие «АЛЕКСАНДР» в 2022 году планирует расширить производство высокоточных оптических изделий, применяемых как в оборонной, так и в гражданской промышленности. Об этом генеральный директор предприятия Сергей Семенов сообщил на встрече с первым заместителем председателя комитета по обороне Государственной Думы Андреем Красовым.

Основанное в 2003 году предприятие стало одним из лидеров российской оптико-электронной промышленности. Его продукция востребована Министерством обороны РФ, Роскосмосом, крупнейшими оборонно-промышленными холдингами. Производимые НПП «АЛЕКСАНДР» тепловизоры нашли применение и в гражданской сфере.

Производственные площадки компании находятся в четырех регионах России, однако именно рязанская является ключевой.

«В свое время именно вы, оказали нам реальную помощь по налаживанию работы на территории Рязанской области. Сегодня нам есть, что продемонстрировать и чем подтвердить, что оказанное доверие было не напрасным», — сказал Сергей Семенов Андрею Красову.

Только за последние два года предприятие существенно увеличило производственные мощности. Оно ввело в эксплуатацию оборудование на сумму свыше 300 млн. рублей. Около 100 млн рублей инвестировано в открытие нового корпуса вакуумного напыления. Созданы дополнительные рабочие места, а общее количество занятых на производстве сотрудников превысило 500 человек. В состав НПП «АЛЕКСАНДР» входят собственное конструкторское бюро, испытательная и оптическая лаборатории, оснащенные современным высокоточным испытательным и измерительным оборудованием и укомплектованные высококвалифицированным персоналом. В 2021 году закуплено новое оборудование, которое позволит расширить диапазон выпускаемых изделий за счет нанесения сверхсложного и сверхточного оптического покрытия.

«Развитие предприятия впечатляет. Рязанская область всегда имела огромный научно-технический потенциал. Важно, что он находит практическое применение в вопросах повышения обороноспособности государства. Со своей стороны, готов и впредь оказывать максимальное содействие в этой работе», — подвел итоги встречи Андрей Красов.

Депутат ознакомился с передовыми разработками предприятия. Часть из них планируют запустить в серийное производство уже в текущем году.