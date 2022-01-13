Рязанский священник заявил, что медики ждут новую «лавину» госпитализаций из-за штамма «омикрон»

«Сегодня разговаривал с медиками нескольких „ковидных“ отделений города. Штамм действительно менее агрессивный, зато распространяется настолько стремительно, что возможно это компенсирует его относительно меньшую летальность», — написал священник.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов заявил, что штамм «омикрон» распространяется стремительной. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

«Сегодня разговаривал с медиками нескольких „ковидных“ отделений города. Штамм действительно менее агрессивный, зато распространяется настолько стремительно, что возможно это компенсирует его относительно меньшую летальность», — написал священник. По его словам, медики ждут «новой лавины госпитализаций».

Он призвал всех быть осторожнее.