Рязанский депутат Худяков не смог добиться от подрядчика уборки улицы в Горроще

Депутат Рязанской гордумы Роман Худяков не смог добиться от подрядчика уборки улицы в Горроще. Об этом он рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Политик обратил внимание на отсутствие уборки снега, проезжая по улице Березовой в среду, 12 января. В посте он отметил, что предприятие «Девелопмент», выигравшее контракт, не выполняет обязательств.

«Куратор по Железнодорожному район Дирекции благоустройства Рязани признался, что не может справиться с подрядчиком. Позвонил одному из руководителей предприятия, и у нас состоялся следующий диалог:

— Роман Васильевич, вы понимаете, что жители улицы Березовой уже пять дней не могут дождаться уборки своей улицы?

— Ну и что?! У меня еще 140 таких улиц. Вы что считаете, что я их все одновременно должен убрать?

— Конечно, должны. И если у вас не хватает техники, то обязаны нанять дополнительно.

— Кому я должен, всем прощаю. До свидания», — написал Худяков.

Депутат отметил, что после подобных слов ему стало понятно, что «грейдирование улицы Березовой придется организовывать самому».