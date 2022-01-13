Рязанские активисты призвали устранить нарушения в корпусах Торговых рядов в Касимове

Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения «Три корпуса торговых рядов ХIХ века», который был построен в середине XIX века.

Рязанские активисты призвали устранить нарушения в корпусах Торговых рядов в Касимове. Об этом в четверг, 13 января, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения «Три корпуса торговых рядов ХIХ века», который был построен в середине XIX века. Активисты, совместно с депутатом Госдумы Андреем Красовым, городскими властями, подрядной организацией и контролирующими органами, провели очередную инспекцию объекта.

В 2018 году подрядчик, в рамках контракта на 52,9 млн рублей, должен был реставрировать кирпичную кладку, кровлю, чердачные перекрытия, полы галереи, колонны первого корпуса Торговых рядов. В итоге рабочие демонтировали кровлю, но спустя некоторое время работы прекратились, в результате чего корпус зимовал без крыши. Здание находилось на грани разрушения. После этого Минкульт расторг договор с подрядчиком и определил нового.

12 января специалисты выехали на место и проинспектировали ход работ. В ходе выезда были зафиксированы недостатки в работке подрядной организации. Так, все работы должны были завершиться еще в октябре 2021 года, однако на объекте до сих пор имеются проблемы с отоплением, начала отваливаться краска и штукатурка, стены сырые.

«Недоделок еще много и безусловно они должны быть устранены. Это ответственность подрядной организации. Администрации Касимова совместно с региональными властями следует держать вопрос на контроле. Необходимо сделать все возможное, чтобы корпус уже в этом году был введен в эксплуатацию и стал доступен для посещения жителями и гостями города», — подвел итоги инспекции Андрей Красов.

Позже специалисты приняли решение уже сейчас начать реставрацию второго корпуса Торговых рядов. В дальнейшем его планируют отдать под хранение музейных экспонатов.