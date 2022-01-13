Рязанцы пожаловались на гигантские сосульки в центре города

Фотографии обледенелых крыш прислали читатели РЗН.инфо.

Рязанцы пожаловались на гигантские сосульки в центре города. Фотографии обледенелых крыш в четверг, 13 января, прислали читатели РЗН.инфо.

По словам рязанцев, двухметровые сосульки висят на доме № 46 по улице Павлова. Также они рассказали о не очищенной дороге по этой улице.

«Вот это тоже улица Павлова, где находится музей имени Павлова. Приезжают туристы. Стыдоба! Не чистили вообще», — говорится в сообщении.