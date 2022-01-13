Рязанцы пожаловались на гигантские сосульки в центре города
Фотографии обледенелых крыш прислали читатели РЗН.инфо.
Рязанцы пожаловались на гигантские сосульки в центре города. Фотографии обледенелых крыш в четверг, 13 января, прислали читатели РЗН.инфо.
По словам рязанцев, двухметровые сосульки висят на доме № 46 по улице Павлова. Также они рассказали о не очищенной дороге по этой улице.
«Вот это тоже улица Павлова, где находится музей имени Павлова. Приезжают туристы. Стыдоба! Не чистили вообще», — говорится в сообщении.