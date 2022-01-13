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Рязанцев предупредили о гололедице и снежных заносах
Метеопредупреждение на 13 и 14 января опубликовало региональное ГУ МЧС.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение на четверг, 13 января, и пятницу, 14 января. Объявление появилось на сайте ведомства.

По данным синоптиков, с 18:00 13 января до 18:00 14 января ожидается облачная погода. Ночью пройдет снег. Днем ожидаются осадки: снег, местами сильный, мокрый снег. Местами возможны метель, гололед и налипание мокрого снега. Также ожидаются гололедица и снежные заносы.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 6-11 м/c. Местами возможны порывы до 13-18 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью — от -16 до -11 градусов, днем — от -5 до 0 градусов.