Режиссера Аллу Сурикову госпитализировали с коронавирусом

По данным источника, она пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру.

Режиссера Аллу Сурикову госпитализировали с коронавирусом. Об этом в четверг, 13 января, сообщил telegram-канал Mash .

По данным источника, Сурикова пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру. Тест на COVID-19 оказался положительным. 80-летнего режиссера отвезли в больницу. Анализы показали сильное воспаление. «Сейчас ее состояние оценивают как средне-тяжелое», — отметили в издании.