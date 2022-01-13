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Онищенко рекомендовал работодателям переводить сотрудников на удаленку
Специалист заявил, что на работу не надо приходить, если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос, есть недомогание, даже без высокой температуры. Он посоветовал работодателям идти навстречу сотрудникам.

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что из-за распространения штамма «омикрон» работодатели уже сейчас могут рекомендовать сотрудникам переходить на удаленный режим работы. Об этом передает РИА Новости.

«Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — сказал Онищенко. Специалист заявил, что на работу не надо приходить, если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос, есть недомогание, даже без высокой температуры. Он посоветовал работодателям идти навстречу сотрудникам.

Онищенко подчеркнул, что будет идеально, если такая «гибкая схема» будет подкреплена «каким-то распорядительным актом».