Онищенко рекомендовал работодателям переводить сотрудников на удаленку

Специалист заявил, что на работу не надо приходить, если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос, есть недомогание, даже без высокой температуры. Он посоветовал работодателям идти навстречу сотрудникам.

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что из-за распространения штамма «омикрон» работодатели уже сейчас могут рекомендовать сотрудникам переходить на удаленный режим работы. Об этом передает РИА Новости .

«Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — сказал Онищенко. Специалист заявил, что на работу не надо приходить, если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос, есть недомогание, даже без высокой температуры. Он посоветовал работодателям идти навстречу сотрудникам.

Онищенко подчеркнул, что будет идеально, если такая «гибкая схема» будет подкреплена «каким-то распорядительным актом».