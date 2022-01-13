На рязанских водоемах измерили толщину льда. Данные в четверг, 13 января, опубликовало региональное управление МЧС.
Наибольшее значение — 28 сантиметров, наименьшее — 7.
По состоянию на 13 января толщина льда на рязанских водоемах составляет:
Озеро Старая Тишь — 12 см.
Озеро Долгое — 12 см.
Озеро Казарское — 11 см.
Река Солотчинская старица — 10 см.
Карьер Борки-1 — 10 см.
Карьер Борки-2 — 11 см.
Карьер Борки-3 — 12 см.
Затон Борковской р. Ока — 7 см.
Озеро Велье — 12 см.
Озеро Селянское — 12 см.
Озеро Маринка — 12 см.
Затон Дядьковский р. Ока — 11 см.
Озеро Прыщино — 10 см.
Пронское водохранилище р. Проня — 9 см.
Старица Перьинская р. Ока — 15-20 см.
Старица р. Ока Ибедрус — 15-20 см.
Старица Поповская р. Ока — 15-20 см.
Затон Петр. Ока — 15-20 см.
Затон Тащенский р. Ока — 15-20 см.
Затон Рубецкое р. Ока — 15-20 см.
Старица р. Ока — 15-20 см.
Затон Ситниковский р. Ока — 15-20 см.
Река Ока (г. Касимов) — 15-20 см.
Озеро Белое — 18 см.
Река Пра (г. Спас-Клепики) — 15 см.
Озеро Великое — 20 см.
Озеро Лебединое — 25 см.
Река Цна (с. Ямбирино) — 19 см.
Река Цна (с. Конобеево) — 18 см.
озеро Сельное — 20 см.
озеро Развань — 20 см.
озеро Петровическое — 20 см.
озеро Лакаш — 20 см.
старица Киструсская р. Ока — 10 см.
озеро Долгое — 20 см.
затон Спасский р. Ока — 20 см.
озеро Большое — 20 см.
озеро Глубокое — 20 см.
озеро Уродовское — 20 см.
озеро Лужное — 20 см.
озеро Студенец — 20 см.
озеро Боброво — 20 см.
затон Чернышиха р. Ока — 27 см.
затон Дубровский р. Ока — 28 см.
старица Ниверха р. Ока — 18-26 см.
старица р. Ока затон Ключ — 20-27 см.
река Пара (п. Красный холм) — 20 см.
затон Курово р. Ока — 18-26 см.