\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-16°
Птн, 14
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 74.57 0.04 14/01
ЦБ EUR 85.46 0.79 14/01
Нал. USD 73.50 / 75.40 14:08
Нал. EUR 84.50 / 85.73 14:08
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
5 455
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
8 497
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
22 965
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
11 311
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На рязанских водоемах измерили толщину льда
Наибольшее значение — 28 сантиметров, наименьшее — 7.

На рязанских водоемах измерили толщину льда. Данные в четверг, 13 января, опубликовало региональное управление МЧС.

Наибольшее значение — 28 сантиметров, наименьшее — 7.

По состоянию на 13 января толщина льда на рязанских водоемах составляет:

Озеро Старая Тишь — 12 см.

Озеро Долгое — 12 см.

Озеро Казарское — 11 см.

Река Солотчинская старица — 10 см.

Карьер Борки-1 — 10 см.

Карьер Борки-2 — 11 см.

Карьер Борки-3 — 12 см.

Затон Борковской р. Ока — 7 см.

Озеро Велье — 12 см.

Озеро Селянское — 12 см.

Озеро Маринка — 12 см.

Затон Дядьковский р. Ока — 11 см.

Озеро Прыщино — 10 см.

Пронское водохранилище р. Проня — 9 см.

Старица Перьинская р. Ока — 15-20 см.

Старица р. Ока Ибедрус — 15-20 см.

Старица Поповская р. Ока — 15-20 см.

Затон Петр. Ока — 15-20 см.

Затон Тащенский р. Ока — 15-20 см.

Затон Рубецкое р. Ока — 15-20 см.

Старица р. Ока — 15-20 см.

Затон Ситниковский р. Ока — 15-20 см.

Река Ока (г. Касимов) — 15-20 см.

Озеро Белое — 18 см.

Река Пра (г. Спас-Клепики) — 15 см.

Озеро Великое — 20 см.

Озеро Лебединое — 25 см.

Река Цна (с. Ямбирино) — 19 см.

Река Цна (с. Конобеево) — 18 см.

озеро Сельное — 20 см.

озеро Развань — 20 см.

озеро Петровическое — 20 см.

озеро Лакаш — 20 см.

старица Киструсская р. Ока — 10 см.

озеро Долгое — 20 см.

затон Спасский р. Ока — 20 см.

озеро Большое — 20 см.

озеро Глубокое — 20 см.

озеро Уродовское — 20 см.

озеро Лужное — 20 см.

озеро Студенец — 20 см.

озеро Боброво — 20 см.

затон Чернышиха р. Ока — 27 см.

затон Дубровский р. Ока — 28 см.

старица Ниверха р. Ока — 18-26 см.

старица р. Ока затон Ключ — 20-27 см.

река Пара (п. Красный холм) — 20 см.

затон Курово р. Ока — 18-26 см.