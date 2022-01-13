14-летний михайловец избил подростка после конфликта в соцсетях

Об этом сообщило региональное СУ С. К. России.

В Михайлове на 14-летнего подростка завели уголовное дело за избиение. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России .

По данным следствия, школьники 14 и 15 лет поссорились при общении в одной из соцсетей. Конфликт продолжился при личной встрече на улице в Михайлове. Один из подростков жестоко избил другого.

На 14-летнего подростка завели уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.