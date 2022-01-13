\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-16°
Птн, 14
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 74.57 0.04 14/01
ЦБ EUR 85.46 0.79 14/01
Нал. USD 74.10 / 76.10 15:20
Нал. EUR 85.20 / 86.50 15:20
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
5 533
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
8 583
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
23 053
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
11 392
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мурашко оценил обстановку с коронавирусом в России за последние два месяца
По словам главы минздрава, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией пошла на спад.

Мурашко оценил обстановку с коронавирусом в России за последние два месяца. Об этом в четверг, 13 января, министр здравоохранения заявил на сессии Гайдаровского форума, сообщило агентство ТАСС.

По словам главы Минздрава, заболеваемость ковидом в России в последние два месяца пошла на спад. В том число на 30% сократилось число заболевших.

«Мы видим, что в течение последних двух месяцев — конец 2021 года и начало 2022 года — темпы заболеваемости снизились, практически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно снизились показатели смертности населения», — сказал он.

Мурашко добавил, что несмотря на оптимистичные прогнозы, все равно стоит быть настороженными из-за ситуации с коронавирусом во всем мире.

«Последние события показывают, что распространение в зарубежных странах нового штамма „омикрон“ и подъем заболеваемости, сегодня уже не миф. Случаи штамма „омикрон“ уже появились в нашей стране, сегодня эта дискуссия становится не гипотезой или чем-то таким работающим на перспективу, сегодня это уже реальные действия, которые мы должны предпринять», — заключил министр.

Фото Минздрав России