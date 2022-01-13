Мурашко оценил обстановку с коронавирусом в России за последние два месяца

По словам главы минздрава, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией пошла на спад.

Мурашко оценил обстановку с коронавирусом в России за последние два месяца. Об этом в четверг, 13 января, министр здравоохранения заявил на сессии Гайдаровского форума, сообщило агентство ТАСС .

По словам главы Минздрава, заболеваемость ковидом в России в последние два месяца пошла на спад. В том число на 30% сократилось число заболевших.

«Мы видим, что в течение последних двух месяцев — конец 2021 года и начало 2022 года — темпы заболеваемости снизились, практически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно снизились показатели смертности населения», — сказал он.

Мурашко добавил, что несмотря на оптимистичные прогнозы, все равно стоит быть настороженными из-за ситуации с коронавирусом во всем мире.

«Последние события показывают, что распространение в зарубежных странах нового штамма „омикрон“ и подъем заболеваемости, сегодня уже не миф. Случаи штамма „омикрон“ уже появились в нашей стране, сегодня эта дискуссия становится не гипотезой или чем-то таким работающим на перспективу, сегодня это уже реальные действия, которые мы должны предпринять», — заключил министр.

Фото Минздрав России