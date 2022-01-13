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Любимов принял участие в Гайдаровском форуме
Форум прошел в четверг, 13 января, на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ при поддержке правительства России.

Губернатор Николай Любимов принял участие в Гайдаровском форуме «Россия и мир: приоритеты». Он выступил в качестве спикера в сессии «Есть ли жизнь на госслужбе?», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Форум прошел в четверг, 13 января, на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ при поддержке правительства России.

Глава региона говорил мотивации госслужащих в работе и укреплении кадровой составляющей в органах власти. По мнению Николая Любимова, в стране должна быть система материальной и нематериальной мотивации, чтобы госслужащие проявляли креативность и преодолевали профессиональное выгорание.

«Тщательный отбор претендентов, профессиональное обучение и создание условий для максимального раскрытия потенциальных задатков госслужащих. Мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Регион участвует в конкурсе РАНХиГС, мы развиваем систему социальных лифтов, запускаем свой Центр корпоративного обучения», — подчеркнул губернатор.

Также в качестве действенного механизма Николай Любимов привел в пример командную работу.

«Повышение компетенций госслужащих, работа в системе обратной связи с жителями — одна из ключевых задач. Мы ее решаем за счет цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы и запуска полезных информационных сервисов», — сказал Николай Любимов.